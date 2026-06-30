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Nemačka još ne može da se pomiri sa šokantnom eliminacijom od Paragvaja, a među najglasnijima posle meča bio je legendarni Jirgen Klop.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Bivši trener Liverpula nije krio bes zbog odluke VAR-a da u produžecima poništi pogodak Džonatana Taha, smatrajući da je upravo taj detalj prelomio utakmicu i odveo "pancere" u bolan poraz posle penala.

Ako je ovo faul, onda više ne znam šta je fudbal. Takvi golovi se viđaju svake nedelje. Ovo jednostavno nije prekršaj - poručio je Klop.

U svom stilu otišao je i korak dalje, pa povukao paralelu sa Premijer ligom.

Ako je ovaj gol nedozvoljen, onda ni Arsenal ne bi bio šampion Engleske. Oni postižu mnogo golova iz sličnih situacija. Pravila moraju da budu ista za sve - rekao je Klop.

Ipak, nije želeo svu krivicu da prebaci na sudije. Smatra da Nemačka godinama ima dublje probleme.

Ne radi se samo o jednoj utakmici. Moramo ozbiljno da pogledamo gde se nalazi nemački fudbal. Ne možemo posle svakog neuspeha da tražimo jednog krivca. Potrebno je analizirati ceo sistem i doneti prave odluke za budućnost - poručio je Klop.

Posle novog debakla odmah su krenule spekulacije da bi upravo on mogao da zameni Julijana Nagelsmana na klupi reprezentacije, ali je Klop odbio da doliva ulje na vatru.

O tome zaista nemam šta da kažem. Nije trenutak da pričamo o tome - kratko je odgovorio, odbivši da komentariše mogućnost da sedne na klupu reprezentacije.

Iako nije želeo da govori o svojoj budućnosti, nemački mediji već uveliko pišu da je upravo Klop prvi favorit za naslednika Nagelsmana ukoliko Fudbalski savez Nemačke odluči da promeni selektora posle još jednog razočaranja na Svetskom prvenstvu.