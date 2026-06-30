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Holandija ima prilično veliku marokansku zajednicu i navijači marokanske fudbalske reprezentacije bili su u svečarskom raspoloženju nakon pobede, ali su izbili i sporadični sukobi.

Policija u Hagu saopštila je da je "ispaljena teška pirotehnika", kao i da su policajci gađani vatrometom i kamenjem. Jedinice za razbijanje demonstracija krenule su na navijače i upotrebile vodeni top kako bi rasterale okupljene.

"Nekoliko pojedinaca je uhapšeno zbog vršenja otvorenog nasilja", saopštila je policija.

1/12 Vidi galeriju Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Kako je penal serija dostizala vrhunac, napeta tišina unutar kafića popularnog među navijačima u Kazablanki, najvećem gradu Maroka, ustupila je mesto zaglušujućoj galami kada je Ismael Saibari pogodio odlučujući jedanaesterac, poslavši svoj tim u osminu finala.

Slavlje se ubrzo prelilo na ulice, uz baklje i vatromet, zvuke sirena i turiranje motora dok su navijači slavili duboko u noć.

Uprkos kasnom početku utakmice i radnom danu koji je bio pred njima, desetine navijača okupilo se na glavnom bulevaru u Kazablanki oko pet sati ujutru po lokalnom vremenu, plešući na ulicama, mašući marokanskim zastavama i skandirajući: "Kanada, dolazimo po tebe".

Maroko će u osmini finala igrati protiv selekcije Kanade, jednog od domaćina Svetskog prvenstva. Ta utakmica igra se 4. jula od 19.00 u Hjustonu. Očekivanja u Maroku naglo rastu dok navijači sanjaju o još jednom istorijskom uspehu poput onog od pre četiri godine, kada je ova zemlja postala prvi afrički tim koji je stigao do polufinala Svetskog prvenstva.