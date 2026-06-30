MAROKANCI SLAVILI, PA DOBILI BATINE! Policija tukla navijače na ulici, pogledajte kako se fešta pretvorila u HAOS! VIDEO
Holandija ima prilično veliku marokansku zajednicu i navijači marokanske fudbalske reprezentacije bili su u svečarskom raspoloženju nakon pobede, ali su izbili i sporadični sukobi.
Policija u Hagu saopštila je da je "ispaljena teška pirotehnika", kao i da su policajci gađani vatrometom i kamenjem. Jedinice za razbijanje demonstracija krenule su na navijače i upotrebile vodeni top kako bi rasterale okupljene.
"Nekoliko pojedinaca je uhapšeno zbog vršenja otvorenog nasilja", saopštila je policija.
Kako je penal serija dostizala vrhunac, napeta tišina unutar kafića popularnog među navijačima u Kazablanki, najvećem gradu Maroka, ustupila je mesto zaglušujućoj galami kada je Ismael Saibari pogodio odlučujući jedanaesterac, poslavši svoj tim u osminu finala.
Slavlje se ubrzo prelilo na ulice, uz baklje i vatromet, zvuke sirena i turiranje motora dok su navijači slavili duboko u noć.
Uprkos kasnom početku utakmice i radnom danu koji je bio pred njima, desetine navijača okupilo se na glavnom bulevaru u Kazablanki oko pet sati ujutru po lokalnom vremenu, plešući na ulicama, mašući marokanskim zastavama i skandirajući: "Kanada, dolazimo po tebe".
Maroko će u osmini finala igrati protiv selekcije Kanade, jednog od domaćina Svetskog prvenstva. Ta utakmica igra se 4. jula od 19.00 u Hjustonu. Očekivanja u Maroku naglo rastu dok navijači sanjaju o još jednom istorijskom uspehu poput onog od pre četiri godine, kada je ova zemlja postala prvi afrički tim koji je stigao do polufinala Svetskog prvenstva.