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Eliminacija Holandije od Maroka u šesnaestini finala Svetskog prvenstva izazvala je pravi potres u ovoj zemlji, a bivši reprezentativci nisu imali milosti prema ekipi Ronalda Kumana.

1/12 Vidi galeriju Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Najžešći je bio nekadašnji napadač Pjer van Hojdonk, koji je posle poraza u penal-seriji otvoreno kritikovao način na koji su Holanđani izvodili jedanaesterce.

Pre njega se oglasio i Ibrahim Afelaj, koji je istakao da je Maroko tokom većeg dela utakmice bio znatno bolji rival.

"Budimo iskreni, pravo je čudo što je Holandija uopšte stigla do penala" - rekao je Afelaj u studiju holandskog NOS-a.

Sa njegovom ocenom složio se i Van Hojdonk.

"Maroko je bio dve klase bolji. Pre utakmice su nam se određene ideje činile dobrim, ali kada vidiš da ništa ne funkcioniše, moraš da promeniš plan. Maroko ima odličan tim, ali nije Francuska. Mi smo igrali kao da je sa druge strane aktuelni svetski prvak" - poručio je nekadašnji golgeter.

Van Hojdonk Foto: René Nijhuis / Alamy / Profimedia

Posebno ga je razočarala Kumanova odluka da utakmicu započne sa petoricom defanzivaca.

"Nije problem igrati sa petoricom pozadi, ali to može da bude mnogo ofanzivnije. Umesto toga, imali smo petoricu igrača u poslednjoj liniji i samo trojicu u napadu. Tako ne možeš da napraviš pritisak na protivnika" - smatra Van Hojdonk.

Ronald Kuman Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Ipak, najviše emocija pokazao je kada je govorio o izvođenju penala.

Afelaj smatra da je sve odlučio pritisak.

"To je onaj dobro poznati pritisak. Takve stvari ne mogu da se treniraju".

Van Hojdonk se složio da je pritisak ogroman, ali smatra da je problem bio u načinu na koji su Holanđani prilazili lopti.

"Pritisak ne može da se trenira, ali imali smo selektora koji je tokom igračke karijere izveo 1.423 penala i pogodio svaki. Nikada ga nisam video da izvodi bilo kakve gluposti. Postaviš loptu, zaletiš se i šutneš. Očekivao sam da im je rekao: "Momci, svako ima pravo da promaši penal, ali samo ako ga izvede normalno." Kada vidim sva ona idiotska zaletanja i izvođenja, bukvalno mi je muka" - bez dlake na jeziku rekao je Van Hojdonk.

Njegove reči brzo su odjeknule u Holandiji, gde se posle još jednog velikog razočaranja na Mundijalu sve glasnije postavlja pitanje da li Ronald Kuman treba da ostane na klupi reprezentacije.