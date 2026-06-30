Slušaj vest

Španija je doživela ozbiljan udarac na Svetskom prvenstvu - Rodri neće moći da nastavi učešće na turniru, pošto je potvrđeno da ga uskoro očekuje operacija, prenose britanski i španski mediji.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Kako navodi "Daily Mail", lekarski tim je nakon dodatnih pregleda doneo odluku da je hirurški zahvat neizbežan, zbog čega je njegov nastup na Mundijalu završen pre vremena.

Rodri je bio jedan od ključnih igrača u sistemu Španije, a njegov izostanak predstavlja ogroman problem za selektora u nastavku takmičenja. Posebno se ističe njegova uloga u kontroli ritma igre i stabilnosti veznog reda, što sada postaje ozbiljan izazov za tim.

Iako se još čekaju zvanični detalji o prirodi povrede, strani mediji ističu da se radi o problemu koji ne može da se sanira bez operacije i dužeg oporavka.

Španska javnost već reaguje zabrinuto, jer je Rodri bio jedan od igrača od kojih se očekivalo da nosi tim u odlučujućim mečevima turnira.