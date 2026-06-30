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U dugoj objavi na Instagramu, Son je naveo da razume razočaranje navijača nakon nastupa tima na turniru, koji su izazvali oštre kritike predsednika države i doveli do ostavke selektora Hong Mjung-boa.

"Ne usuđujem se da izrazim razočaranje i bol navijača rečju 'žao mi je'", napisao je Son i dodao da je nedovoljno samo to izgovoriti.

"Da budem iskren, još uvek nije lako prihvatiti ovu realnost", dodao je on.

1/4 Vidi galeriju Južna Afrika - Južna Koreja Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Južna Koreja je pobedila u prvoj utakmici Češku, a zatim je izgubila naredna dva meča u Grupi A, od Meksika i Južne Afrike. ; Son, koji je poslednju utakmicu u grupi protiv Južne Afrike počeo na klupi, rekao je da oseća ličnu odgovornost, ali je ovaj 33-godišnji fudbaler nagovestio i da se neće povući iz reprezentacije.

"Daću sve od sebe na svojoj poziciji kako bih ponovo osvojio srca korejskog naroda i fudbalskih navijača", naveo je Son i pozvao navijače da "pruže podršku i ohrabrenje, umesto da kritikuju i povređuju sve igrače".