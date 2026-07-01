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Fudbaleri Senegala i Belgije eras od 19 časova odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

Kurasao - Obala Slonovače Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

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Mundijal - Navijači Engleske Izvor: Kurir