Susret je na programu danas od 22 časova.
FIFA WC 2026
VEČERAS ĆE BITI UZBUDLJIVO! Evo gde gledati utakmicu Belgija - Senegal!
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Fudbaleri Senegala i Belgije eras od 19 časova odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva.
Kurasao - Obala Slonovače Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
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