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Fudbaleri Engleske i Konga večeras od 18 časova odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

Panama - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

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Mundijal - Navijači Engleske Izvor: Kurir