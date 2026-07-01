Susret je na programu danas od 18 časova.
FIFA WC 2026
KO IDE U OSMINU FINALA SVETSKOG PRVENSTVA U FUDBALU? Evo gde možete da gledate utakmicu Engleska - Kongo!
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Fudbaleri Engleske i Konga večeras od 18 časova odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva.
Panama - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia
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Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
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