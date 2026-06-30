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1/12 Vidi galeriju Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Nakon 90 minuta i produžetaka rezultat je bio 1:1, da bi selekcija Maroka bila uspešnija sa bele tačke i slavila ukupnim rezultatom 4:3.

Hakimi je priznao je da je utakmica bila izuzetno iscrpljujuća, ali je naglasio da je ponosan na način na koji je njegov tim odgovorio na izazov.

"Uspeli smo. Nije bilo lako. Trenutno sam veoma umoran, ali sam izuzetno ponosan na ekipu. Znali smo kakav nas meč očekuje i protiv koga igramo. Pre nekoliko dana rekli smo da moramo da ostanemo fokusirani i da budemo jaki, fizički, ali i mentalno, jer nismo znali koliko će utakmica da traje. Pokazali smo veliku mentalnu snagu i uspeli da se vratimo", rekao je Hakimi.

Maroko će naredni ispit imati 4. jula u Hjustonu, gde će se u osmini finala Svetskog prvenstva sastati sa selekcijom Kanade.