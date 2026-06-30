SADA JE DEFINITIVNO KRAJ - LEGENDARNI AS REKAO DOSTA: Nojer se po drugi put povukao iz reprezentacije Nemačke nakon debakla na Mundijalu!
Nemački golman Manuel Nojer saopštio je da se povlači iz reprezentacije, nakon rane eliminacije na fudbalskom Svetskom prvenstvu.
Nojer (40), koji se već jednom oprostio od reprezentacije, pa se pred ovogodišnju planetarnu smotru vratio u "A" tim", rekao je u izjavi da mu je iznenađujući poraz od Paragvaja u ponedeljak poslednja utakmica za nacionalni tim.
"Veoma je ružno završiti na ovakav način", rekao je Nojer, čija je reprezentacija eliminisana u šesnaestini finala Svetskog prvenstva posle izvođenja jedanaesteraca (3:4).
Nojer se prvi put povukao iz reprezentacije nakon Evropskog prvenstva 2024. godine i tada je insistirao da se neće vraćati.
Golman Hofenhajma Oliver Bauman preuzeo je mesto prvog čuvara mreže Nemačke nakon povrede golmana Barselone Mark-Andre ter Štegena, odigravši poslednjih šest kvalifikacionih utakmica, kao i prijateljske mečeve pred Svetsko prvenstvo.
Uprkos demantijima igrača i selektora Nemačke Julijana Nagelsmana, spekulacije o Nojerovom povratku nastavile su se sve dok Nagelsman nije saopštio spisak za Svetsko prvenstvo, na kojem se našao čuvar mreže Bajerna, čime je Bauman pao u drugi plan.
Taj potez nije dao željeni rezultat. Nojer je odbranio jedan penal u raspucavanju protiv Paragvaja, ali to nije bilo dovoljno, jer su trojica nemačkih fudbalera promašila jedanaesterce.