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Nemački golman Manuel Nojer saopštio je da se povlači iz reprezentacije, nakon rane eliminacije na fudbalskom Svetskom prvenstvu.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Nojer (40), koji se već jednom oprostio od reprezentacije, pa se pred ovogodišnju planetarnu smotru vratio u "A" tim", rekao je u izjavi da mu je iznenađujući poraz od Paragvaja u ponedeljak poslednja utakmica za nacionalni tim.

"Veoma je ružno završiti na ovakav način", rekao je Nojer, čija je reprezentacija eliminisana u šesnaestini finala Svetskog prvenstva posle izvođenja jedanaesteraca (3:4).

Nojer se prvi put povukao iz reprezentacije nakon Evropskog prvenstva 2024. godine i tada je insistirao da se neće vraćati.

Golman Hofenhajma Oliver Bauman preuzeo je mesto prvog čuvara mreže Nemačke nakon povrede golmana Barselone Mark-Andre ter Štegena, odigravši poslednjih šest kvalifikacionih utakmica, kao i prijateljske mečeve pred Svetsko prvenstvo.

Uprkos demantijima igrača i selektora Nemačke Julijana Nagelsmana, spekulacije o Nojerovom povratku nastavile su se sve dok Nagelsman nije saopštio spisak za Svetsko prvenstvo, na kojem se našao čuvar mreže Bajerna, čime je Bauman pao u drugi plan.

Taj potez nije dao željeni rezultat. Nojer je odbranio jedan penal u raspucavanju protiv Paragvaja, ali to nije bilo dovoljno, jer su trojica nemačkih fudbalera promašila jedanaesterce.