RASULO! KOD NEMACA SE NE ZNA KO PIJE A KO PLAĆA: Skandalozna odluka tokom kobnih penala protiv Paragvaja! (VIDEO)
Fudbaleri Paragvaja napravili su veliko iznenađenje u nokaut fazi Mundijala, pošto su nakon penal serije izbacili selekciju Nemačke i tako "pancere" poslali kući.
Posle 1:1 u regularnih 90 minuta, golova nije bilo ni u dodatnih pola sata igre, pa se pristupilo izvođenju penala.
Paragvaj, tačnije golman ove selekcije Orlando Hil, hipnotisao je nemačke fudbalere i odveo južnoameričku selekciju u osminu finala.
Da se u Nemačkoj, pod trenerskom palicom Julijana Nagelsmana, ne zna „ko pije, a ko plaća“, najbolje je pokazala situacija u kojoj je ključan penal izveo igrač koji do sada nema nijedan izveden jedanaesterac u seniorskom fudbalu. Reč je o defanzivcu Bajerna iz Minhena, Džonatanu Tahu.
Tah je loptu poslao nebu pod oblake i tako Paragvaju dao šansu za trijumf, koju oni nisu propustili.
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