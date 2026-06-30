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Fudbaleri Paragvaja napravili su veliko iznenađenje u nokaut fazi Mundijala, pošto su nakon penal serije izbacili selekciju Nemačke i tako "pancere" poslali kući.

Posle 1:1 u regularnih 90 minuta, golova nije bilo ni u dodatnih pola sata igre, pa se pristupilo izvođenju penala.

Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Paragvaj, tačnije golman ove selekcije Orlando Hil, hipnotisao je nemačke fudbalere i odveo južnoameričku selekciju u osminu finala.

Da se u Nemačkoj, pod trenerskom palicom Julijana Nagelsmana, ne zna „ko pije, a ko plaća“, najbolje je pokazala situacija u kojoj je ključan penal izveo igrač koji do sada nema nijedan izveden jedanaesterac u seniorskom fudbalu. Reč je o defanzivcu Bajerna iz Minhena, Džonatanu Tahu.

Tah je loptu poslao nebu pod oblake i tako Paragvaju dao šansu za trijumf, koju oni nisu propustili.

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