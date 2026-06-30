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Razočaravajuća eliminacija reprezentacije Nemačke u osmini finala Mundijala od Paragvaja pokrenula je ozbiljna previranja u Fudbalskom savezu Nemačke.

Predsednik Saveza Bernd Noendorf poručio je da rezultat ne ispunjava visoke ambicije nacionalnog tima i najavio detaljnu analizu neuspeha, čime je dodatno podgrejao spekulacije o budućnosti selektora Julijana Nagelsmana.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Kako prenosi "Skaj Sport", rastanak sa Nagelsmanom postaje sve realnija opcija, pošto je podrška aktuelnom selektoru unutar Saveza značajno oslabila. Iako je Nagelsman odbacio mogućnost da sam podnese ostavku, njegov status ozbiljno je uzdrman, uprkos činjenici da mu ugovor traje do Evropskog prvenstva 2028. godine. U Savezu razmatraju i ugovorne klauzule koje omogućavaju raskid saradnje u slučaju neuspeha na velikim takmičenjima, dok će predmet analize biti i rad sportskih direktora Andreasa Retiga i Rudija Felera.

U međuvremenu, pojavilo se i ime prvog kandidata za klupu "pancera". Prema istim izvorima, Jirgen Klop spreman je da preuzme reprezentaciju Nemačke ukoliko dobije zvaničan poziv Fudbalskog saveza. Trofejni stručnjak navodno je otvoren za ovu mogućnost, što ga u ovom trenutku čini glavnim favoritom za naslednika Nagelsmana.

1/8 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Oli Scarff/NMC Pool / PA Images / Profimedia, Steve Flynn/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, realizacija tog scenarija neće biti jednostavna. Klop trenutno obavlja funkciju u kompaniji Red Bul, pa bi za njegov dolazak bila neophodna saglasnost izvršnog direktora Olivera Minclafa. Važnu ulogu u pregovorima mogao bi da ima i Hans Joakim Vacke, jedan od najuticajnijih ljudi nemačkog fudbala, koji održava dobre odnose i sa Nagelsmanom i sa Klopom.

Posle trećeg uzastopnog razočaranja na Svetskim prvenstvima, čelnici nemačkog fudbala nalaze se pred jednom od najvažnijih odluka u poslednjih nekoliko godina, a konačna odluka o sudbini Julijana Nagelsmana očekuje se do kraja sedmice.

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