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Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu pobedila selekciju Obale Slonovače 2:1.

Foto galerija iz Dalasa Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Norveška je povela u 39. minutu golom Antonija Nuse, a izjednačio je Amad Dijalo u 74. minutu.

Pobedu Norveškoj doneo je Erling Haland pogotkom u 86. minutu.

Pogledajte taj pogodak:

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