Norveška će u osmini finala 5. jula igrati protiv Brazila.
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FANTASTIČNI HALAND REŠIO DRAMU U DALASU: Pogledajte pogodak koji je odveo Norvežane u osminu finala
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Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu pobedila selekciju Obale Slonovače 2:1.
Foto galerija iz Dalasa Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia
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Norveška je povela u 39. minutu golom Antonija Nuse, a izjednačio je Amad Dijalo u 74. minutu.
Pobedu Norveškoj doneo je Erling Haland pogotkom u 86. minutu.
Pogledajte taj pogodak:
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