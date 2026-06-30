Slušaj vest

"To je fudbal. Kada ti se ukažu prilike, moraš da ih iskoristiš. Uradili smo teži deo posla kada smo izjednačili rezultat. Nažalost, primili smo gol na samom kraju. Šteta. Igrači su dali sve od sebe i borili se do poslednjeg zvižduka. Igrali smo protiv motivisanog tima koji se dobro branio i uspeo da izbori plasman dalje", rekao je Faje posle meča.

Fudbalska reprezentacija Oble Slonovače nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu izgubila od Norveške 1:2.

Norveška je povela u 39. minutu golom Antonija Nuse, a izjednačio je Amad Dijalo u 74. minutu. Pobedu Norveškoj doneo je Erling Haland pogotkom u 86. minutu.

"Na ovom nivou odlučuju detalji. Moraš da ostaneš koncentrisan od početka do kraja, bez obzira na protivnika. Svima je ovo bilo prvo Svetsko prvenstvo. Mislim da su igrači mnogo naučili. Sada ćemo raditi na tome da se vratimo još jači i spremniji za naredne izazove", naveo je selektor Faje.

(Beta)

Ne propustiteFIFA WC 2026FANTASTIČNI HALAND REŠIO DRAMU U DALASU: Pogledajte pogodak koji je odveo Norvežane u osminu finala
Erling Haland
FIFA WC 2026NAGELSMAN LETI SA KLUPE NEMAČKE? Stiže Jirgen Klop!
Julijan Nagelsman
FIFA WC 2026BOMBA! PIKSI SE VRAĆA NA SELEKTORSKO MESTO? Dragan Stojković je prioritet!
IMG-20251012-WA0003.jpg
FIFA WC 2026RASULO! KOD NEMACA SE NE ZNA KO PIJE A KO PLAĆA: Skandalozna odluka tokom kobnih penala protiv Paragvaja! (VIDEO)
Mundijal 2026, Jošua Kimih, Nemačka

02:38
FUDBALSKA GROZNICA STIŽE U SRCE BEOGRADA: Kalemegdan postaje centar svetskog festivala fudbala! Izvor: Kurir televizija