Slušaj vest

"To je fudbal. Kada ti se ukažu prilike, moraš da ih iskoristiš. Uradili smo teži deo posla kada smo izjednačili rezultat. Nažalost, primili smo gol na samom kraju. Šteta. Igrači su dali sve od sebe i borili se do poslednjeg zvižduka. Igrali smo protiv motivisanog tima koji se dobro branio i uspeo da izbori plasman dalje", rekao je Faje posle meča.

Fudbalska reprezentacija Oble Slonovače nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu izgubila od Norveške 1:2.

Norveška je povela u 39. minutu golom Antonija Nuse, a izjednačio je Amad Dijalo u 74. minutu. Pobedu Norveškoj doneo je Erling Haland pogotkom u 86. minutu.

"Na ovom nivou odlučuju detalji. Moraš da ostaneš koncentrisan od početka do kraja, bez obzira na protivnika. Svima je ovo bilo prvo Svetsko prvenstvo. Mislim da su igrači mnogo naučili. Sada ćemo raditi na tome da se vratimo još jači i spremniji za naredne izazove", naveo je selektor Faje.

(Beta)