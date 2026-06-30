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Stručni konsultant u studiju "RTS-a" Rade Bogdanović nastavlja sa svojim prepoznatljivim komentarima tokom ovog Mundijala...

Sada je na red došla i selekcija Brazila koja se prethodno plasirala u osminu finala SP pobedom nad Japanom - 2:1.

1/7 Vidi galeriju Rade Bogdanović, Mundijal 2026 Foto: Prinstkrin, Prinscreen, Printskrin

- Ovaj Brazil nema kvalitet kao što ga je imao pre desetinu godina. Ništa nisu osvojili na poslednjih nekoliko prvenstava. Ovu selekciju... Nju može da vodi samo iskusni vuk kao što je Anćeloti - rekao je Bogdanović i dodao:

- Prvo poluvreme je bilo jako loše. Rekao sam da je Kazemiro bio najgori igrač na terenu. Pretrčao ga je Sano sa centra, kao da ga nema. Nije smeo da uđe u blok. Barem je tu razmišljao. Ali, šta pravi trener uradi... Ostavio ga je na poluvremenu. Svaki trener koji ima licencu bi mu rekao: „Uf, bojim se, ajde izađi“. On ga je ostavio. Bilo je dobrih auta, kornera.

- Drugo poluvreme je ostavio Rajana koji se razigrao. Samo Don Karlo Anćeloti može da vodi ovu ekipu i niko drugi. Sa ovim egom koji imaju određeni igrači, a bogami i neznanjem fudbalskim... Oba Brazil sa dva beka imaju 34 godine, ne mogu pretrčati nikoga. Najbolje su trčali kada su ožedneli - rekao je Bogdanović.

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