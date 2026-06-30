Slušaj vest

"Ovo je ludo, 28 godina je prošlo. Ovo je ogromno, ludo je. Lepo je videti da to toliko znači celoj Norveškoj. Mislim da nas ovo dodatno povezuje, jedinstveni smo, dirljivo je videti", rekao je Haland posle utakmice u Dalasu.

Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu pobedila selekciju Obale Slonovače 2:1.

Norveška je povela u 39. minutu golom Antonija Nuse, a izjednačio je Amad Dijalo u 74. minutu. Pobedu Norveškoj doneo je Erling Haland pogotkom u 86. minutu.

"Bio sam mrtav umoran i pomislio sam: 'Ne mogu da izdržim produžetke, moramo da postignemo gol'", rekao je Haland za norvešku televiziju.

Norveški tim će 5. jula igrati protiv Brazila.

"Igrati protiv Brazila u osmini finala je potpuno ludo, moramo biti srećni, ovo putovanje je potpuno ludo", dodao je Haland.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

(Beta)