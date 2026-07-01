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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u dva časa iza ponoći po srpskom vremenu igra protiv Sjedinjenih Američkih Država utakmicu šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu.

Rade Bogdanović Foto: Printskrin, Printscreen/RTS, Printscreen

Utakmica, koja se igra u San Francisku, privlači veliku pažnju fudbalskih poslanika u regionu, pa se tako i Rade Bogdanović osvrnuo na nju.

Fudbalski analitičar je imao poruku za Sergeja Barbareza, selektora "Zmajeva".

"Da sam u stručnom štabu BiH, zatvorio bih se k'o kornjača. Ja bih ovo preslikao, samo što BiH ima dva brza igrača", rekao je Bogdanović aludirajući da BiH treba da prekopira igru Paragvaja protiv Nemačke.

Govoreći o šansama "Zmajeva", dodao je:

"BiH može da prođe pod uslovom da odigra sa 200 posto mogućnosti. Ovo je već nokaut faza, to je jedan nivo iznad gde nema kalkulacija. I ovaj rezultat koji je BiH postigla je već nešto fenomenalno".

Pobednik ove utakmice igraće u osmini finala protiv boljeg iz duela Belgija - Senegal.

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