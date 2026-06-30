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Obala Slonovače je u dramatičnom meču poražena od Norveške rezultatom 1:2, a legendarni Drogba nije bio zadovoljan suđenjem.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Naime, nekadašnjem centarforu ove reprezentacije, nije se svidelo što nije dosuđen penal nad Nikolasom Pepeom.

Sve se dogodilo u 79. minutu, ofanzivac Obale Slonovače je ušao u kazneni prostor, dok je Andreas Šelderup izašao da spreči prvotimca Viljareala.

Došlo je do kontakta, sudija je ostao nem i nije čak ni pogledao snimak kasnije, već je meč nastavljen, a Norveška je ubrzo nakon toga došla do gola i kasnije pobede.

Drogba smatra da je njegova selekcija oštećena za čist jedaestereac.

“Sramota je što nije dosuđen penal na Nikolasom Pepeom! Čemu služi uopšte VAR?!“, napisao je na svom X nalogu.