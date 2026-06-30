Nakon povreda Nejmara i Rafinje, Brazil je izgubio još jednog ključnog igrača, Lukasa Paketu, što stvara dodatne izazove na SP.
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PAKAO ZA BRAZIL U NASTAVKU MUNDIJALA! Još jedna povreda, Vini ostao sam...
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Prvo Nejmar, pre njega Vesli Franka, a zatim na Mundijalu Rafinja i poslednji u nizu povređenih fubalera u taboru Brazil je Lukas Paketa!
Brazil je izbacio Japan sa 2:1 i zakazao okršaj sa Norveškom u osmini finala SP. Sada je sve na prvoj zvezdi "selesaa" Vinisijusu - koji je trenutno jedina nada Karla Anćelotija u nastavku šampionata.
Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia
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Fudbalski savez Brazila potvrdio je u utorak da se radi o povredi mišića na zadnjoj strani leve butine, što je odmah izazvalo zabrinutost pred nastavak turnira.
Paketa je jedan od važnih igrača u veznom redu Brazila, pa će se narednih dana čekati dodatne procene lekarskog tima i odgovor na pitanje koliko će morati da pauzira.
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