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Prvo Nejmar, pre njega Vesli Franka, a zatim na Mundijalu Rafinja i poslednji u nizu povređenih fubalera u taboru Brazil je Lukas Paketa!

Brazil je izbacio Japan sa 2:1 i zakazao okršaj sa Norveškom u osmini finala SP. Sada je sve na prvoj zvezdi "selesaa" Vinisijusu - koji je trenutno jedina nada Karla Anćelotija u nastavku šampionata.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalski savez Brazila potvrdio je u utorak da se radi o povredi mišića na zadnjoj strani leve butine, što je odmah izazvalo zabrinutost pred nastavak turnira.

Paketa je jedan od važnih igrača u veznom redu Brazila, pa će se narednih dana čekati dodatne procene lekarskog tima i odgovor na pitanje koliko će morati da pauzira.

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