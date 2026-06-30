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"Igrali smo protiv fantastičnog tima koji ima neke apsolutne fizičke zveri, igrače koji su nas u pojedinim duelima nadjačali. Utakmica se stalno preokretala, čas je izgledalo da će pobediti jedni, čas drugi. Mislim da smo imali jednu ili dve šanse više od njih, tako da je kada se sve sabere, pobeda bila zaslužena. Ipak, žao mi je njihovog trenera, odlučivale su zaista nijanse", rekao je Stolbaken, preneo je sajt Fife.

Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu pobedila selekciju Obale Slonovače 2:1.

Norveška je povela u 39. minutu golom Antonija Nuse, a izjednačio je Amad Dijalo u 74. minutu. Pobedu Norveškoj doneo je Erling Haland pogotkom u 86. minutu.

"Ako sam mogao da preživim to, mogu da preživim bilo šta", rekao je Solbaken za norvešku televiziju po završetku utakmice.

"To što smo uspeli da se vratimo možda je ono na šta sam najponosniji. Prošlo je 28 godina od našeg poslednjeg učešća, pobedili smo u tri od četiri utakmice. Naši navijači su potpuno osvojili Ameriku", ocenio je on.

Selektor je govorio o emocijama.

"To je vrsta patnje koju verovatno ne možete doživeti nigde drugde, ali i osećaj koji ne možete dobiti ni na jednoj drugoj utakmici", naveo je Solbaken.

Foto galerija iz Dalasa Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

(Beta)

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