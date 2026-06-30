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Fudbaleri Holandije eliminisani su već u šesnaestini finala Mundijala posle penala od selekcije Maroka.

Posle eliminacije, selektor Holandije Ronald Kuman odlučio je da preuzme odgovornost na sebe i podnese ostavku:

1/4 Vidi galeriju Tunis - Holandija, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Tim Vizer / Shutterstock Editorial / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

- Sinoć sam doneo odluku da okončam svoj mandat na mestu selektora reprezentacije Holandije.

Kada se osvrnem na svoju karijeru, osećam poseban ponos i zahvalnost. Imao sam privilegiju da radim u Viteseu, Ajaksu, Benfiki, PSV-u, Valensiji, AZ-u, Fejenordu, Sautemptonu, Evertonu, Barseloni i, naravno, u dva navrata u reprezentaciji Holandije. To su klubovi i ljudi koji su me oblikovali i podarili mi uspomene koje ću čuvati do kraja života.

Zato i boli što se moj boravak u reprezentaciji Holandije završava na ovaj način. Svi smo sanjali o Svetskom prvenstvu na kojem bismo ispisali istoriju. To se nije ostvarilo. Niko nije više razočaran zbog toga od mene. Kao šef stručnog štaba, ja nosim tu odgovornost. Uvek sam to osećao i uvek ću to osećati.

Štaviše, protekle godine su me ponovo navele da shvatim da postoje važnije stvari od fudbala. Fudbal je bio moj život, ali zdravlje je neprocenjivo. Kada se neko koga volite bori u teškoj bici, vaša perspektiva se menja. Moja supruga Bartina me je podržavala i hrabrila svakog dana da privedem kraju svoj posao selektora, uprkos sopstvenom procesu borbe sa bolešću. To je svedočanstvo neverovatne snage. Cenim je više nego što ću ikada moći da iskažem rečima.

Želim da se zahvalim svim igračima sa kojima sam imao zadovoljstvo da sarađujem. Vaš trud, karakter i samopouzdanje motivisali su me svakog dana. Hvala i mom stručnom štabu, Fudbalskom savezu Holandije (KNVB), svim zaposlenima iza kulisa i klubovima u kojima mi je bilo omogućeno da radim. Ali pre svega, hvala navijačima. Na tome što su nam pružali podršku čak i u trenucima kada je bilo teško. Bila je velika čast predstavljati Holandiju kao selektor.

Opraštam se sa pomešanim osećanjima. Naravno da bih voleo da sam svoj boravak u Oranju završio sa titulom svetskog prvaka. Nažalost, taj san je ostao neispunjen. Ali pre svega, preovladava ponos. Ponos na sve što mi je fudbal doneo, na ljude koje sam upoznao i na činjenicu da sam svoju najveću strast uspeo da pretvorim u profesiju.

Hvala vam za sve ove godine poverenja, kritika, podrške, razočaranja, uspeha i svega ostalog - poručio je Kuman.

Kuman je reprezentaciju Holandije vodio u dva mandata; prvo od 2018. do 2020, da bi potom ponovo preuzeo selekciju 2023. godine.

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