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Fudbaleri Holandije treći uzastopni put ispali su na Svetskim prvenstvima posle lošijeg izvođenja penala.

Ovog puta "Oranje" je eliminisano od Maroka, koji je slavio sa 3:2.

1/12 Vidi galeriju Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Holanđani su promašili čak tri penala, a među njima se našao i Džastin Klajvert.

Međutim ono što je zapanjujuća konicidencija, jeste da je njegov otac Patrik Klajvert na isti datum 26 godina ranije promašio penal na isti način.

Obojica su pogodila desnu stativu golmana. Klajvert senior je to uradio protiv Italije u polufinalu Evropskog prvenstva.

Holandija očigledno nema sreće sa penalima na velikim takmičenjima, a neverovatan podatak je da nije izgubila na Mundijalima još od finala 2010. godine.

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