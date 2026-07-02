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Od starta ovogodišnjeg Svetskog prvenstva gledamo više nego zanimljivu trku za "kralja strelaca".

Posle utakmica Norveška - Obala Slonovače i Francuska - Švedska, situacija na vrhu ove tabele se još više zakomplikovala.

Trka za najboljeg strelca na Svetskom prvenstvu Foto: Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kilijan Mbape je sa dva gola protiv Švedske, stigao Lionela Mesija. Obojica su postigla po šest golova, s tim da Francuz ima i dve asistencije. Treba dodati i da Leo tek treba da odigra utakmicu šesnaestine finala.

Vodećem dvojcu primakao se Erling Haland, koji je protiv Obale Slonovače upisao svoj peti pogodak.

Usman Dembele nije uspeo da se upiše u listu strelaca protiv Švedske, pa je ostao na četiri pogodaka, uz dve asistencije. Tu je i Vinisijus Žunior takođe sa četiri pogotka, ali uz jednu asistenciju.

Veći broj igrača ima po tri gola na svom kontu, pa treba videte presek po završetku kompletne šesnaestine finala.

Kada je u pitanju ukupan učinak, Lionel Mesi vodi sa 19 golova, a na drugom mestu je Kilijan Mbape sa 18 golova. Daleko iza od aktivnih igrača je Hari Kejn sa 13 pogodaka.

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