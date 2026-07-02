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Od starta ovogodišnjeg Svetskog prvenstva gledamo više nego zanimljivu trku za "kralja strelaca".

Posle utakmica Norveška - Obala Slonovače i Francuska - Švedska, situacija na vrhu ove tabele se još više zakomplikovala.

1/15 Vidi galeriju Trka za najboljeg strelca na Svetskom prvenstvu Foto: Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kilijan Mbape je sa dva gola protiv Švedske, stigao Lionela Mesija. Obojica su postigla po šest golova, s tim da Francuz ima i dve asistencije. Treba dodati i da Leo tek treba da odigra utakmicu šesnaestine finala.

Vodećem dvojcu primakao se Erling Haland, koji je protiv Obale Slonovače upisao svoj peti pogodak.

Usman Dembele nije uspeo da se upiše u listu strelaca protiv Švedske, pa je ostao na četiri pogodaka, uz dve asistencije. Tu je i Vinisijus Žunior takođe sa četiri pogotka, ali uz jednu asistenciju.

Veći broj igrača ima po tri gola na svom kontu, pa treba videte presek po završetku kompletne šesnaestine finala.