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Fudbalski analitičar Rade Bogdanović izdvojio je reprezentaciju Francuske kao favorita za osvajanje titule prvaka sveta.

1/8 Vidi galeriju Francuska - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia

Bogdanović je, komentarišući pobedu nad Švedskom, rekao da su "Trikolora" najviše pokazali u dosadašnjem delu Svetskog prvenstva.

- Francuska je pokazala da je favorit. Švedska se pošteno oprostila. Naletela je možda na budućeg prvaka sveta. Svu raskoš fudbalske igre, lepotu i sve fudbalske elemente, od tehnike driblinga, šuta, centaršuta, pasa, primanja... imali ste prilike da vidite besplatno.

Francuska će u osmini finala igrati protiv Paragvaja, koji je priredio senzaciju i izbacio Nemačku. Za Bogdanovića nema dileme.

- Biće to dosadna utakmica. Paragvaj neće doći do 30 metara od gola. Kako će da probiju blok Paragvaja? Francuzi "jedu" loptu. Ne postoji protiv ove ekipe taktika. To je klasa, individualna, kolektivna, kako god hoćeš, iz driblinga, trka, mesta... oni se igraju fudbala. Paragvaj će da odigra pošteno kao protiv Nemačke, ali će da spakuje kofere. Mnogo su jaki.

Na pomen Španije, koja se nalazi u istom delu žreba, Bogdanović je rekao.

- Francuzi su najjači, na osnovu ovog do sada što su pokazali. Da li će držati do kraja, ne znam. Španci su bez tri bitna igrača. Rodri ide na operaciju, Vilijams i Pinja, pitanje je kako će dalje. Ne mogu Španci sa Francuzima jer ovi imaju igru.

1/7 Vidi galeriju Rade Bogdanović, Mundijal 2026 Foto: Prinstkrin, Prinscreen, Printskrin