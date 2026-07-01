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Fudbalske reprezentacije Meksika i Ekvadora od tri časa po srpskom vremenu igraju na kultnom stadionu "Asteka" utakmicu šesnaestine finala na Mundijalu.

Uoči te utakmice igrači Ekvadora nisu mogli da računaju na preko potreban mir.

1/11 Vidi galeriju Navijači Meksika na Mundijalu Foto: Eyepix Group, Eyepix Group / Alamy / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Ispred hotela gde su bili smešteni, Meksikanci su organizovali buku tokom cele noći.

Sirene automobila, bubnjari, žurke, vatrometi... Meksikanci su neumorno satima i satima stvarali nepodnošljivu buku, sve sa ciljem da nijedan Ekvadorac nema sekund da sabere svoje misli i koncentriše se na utakmicu.

Da li im je uspela taktika, ostaje da se vidi na stadionu koji će sasvim sigurno biti ispunjen do poslednjeg mesta, odnosno svih 87.500 mesta će biti ispunjeno.