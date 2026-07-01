FIFA WC 2026
HAOS NA ULICAMA HOLANDIJE: Žestoke masovne tuče domaćih navijača i Marokanaca posle utakmice
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Duel Holandije i Maroka u šesnaestini finala Svetskog prvenstva digao je tenzije u ovoj evropskoj zemlji do maksimuma.
Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia
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Poraz "Oranja" u penal seriji izazvao je derilijum oduševljenja Marokanaca, koji predstavljaju drugu najveću grupu manjina u Holandiji. Oko pola miliona Marokanaca živi u Holandiji, i samo su Turci brojniji.
Međutim, proslave Marokanaca u više gradova ubrzo su se pretvorile u nasilje i haos.
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