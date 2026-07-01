FIFA WC 2026
"TRIKOLORI" JURE KA "BOGINJI": Ovako je Francuska na krilima Mbapea razbila Švedsku
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Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Njujorku pobedili Švedsku 3:0.
Francuska - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia
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Strelci za Francusku bili su Kilijan Mbape u 45. i 74, i Bredli Barkola u 53. minutu.
Francuska će u osmini finala u Filadelfiji igrati protiv Paragvaja.
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