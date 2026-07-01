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Vezista Francuske Orelijen Čuameni rekao je posle pobede nad Švedskom da je njegov tim ostvario cilj i da se sada okreće narednom izazovu na Svetskom prvenstvu.

"Bila je to teška utakmica, ali smo došli ovde sa željom da pobedimo i uspeli smo u tome. Sada moramo da se oporavimo i pripremimo za naredni meč", rekao je Čuameni, a preneo Bi Bi Si (BBC).

1/8 Vidi galeriju Francuska - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia

Francuska je u Njujorku pobedila Švedsku 3:0, i izborila plasman u osminu finala Svetskog prvenstva.

Čuameni je istakao da Francuska veruje u svoje kvalitete i da ekipa ostaje fokusirana na zajednički cilj.

"Znamo za šta smo sposobni, i u napadu i u odbrani. Ostajemo koncentrisani na ono što kao tim treba da radimo. Moramo da nastavimo da idemo napred i da gledamo ka sledećem izazovu", naveo je francuski reprezentativac.

Francuska će u osmini finala igrati protiv Pargvaja.

Govoreći o proslavi pogotka Kilijana Mbapea sa selektorom Didijeom Dešanom, Čuameni je rekao da ekipa želi da pruži podršku svom treneru, nakon što mu je umrla majka tokom turnira.

"Znamo da selektor prolazi kroz težak period. Pokušaćemo da damo sve od sebe kako bismo ga učinili što srećnijim. Danas smo uradili svoj posao", zaključio je Čuameni.