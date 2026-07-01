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Predsednik Sudijske komisije Fifa Pjerluiđi Kolina ocenio je da je odluka o poništavanju gola Nemačke protiv Paragvaja bila ispravna i u skladu sa pravilima.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Govoreći o poništenom pogotku Jonatana Taa, Kolina je objasnio da se prekršajem smatra situacija u kojoj napadač nije zainteresovan za loptu, već se namerno, makar i minimalno, pomera kako bi omeo kretanje protivničkog igrača i sprečio ga da se brani.

"Kada igrači u napadu pokušavaju da ometu kretanje defanzivaca, samo zauzimanje pozicije nije prekršaj. Međutim, prekršaj postoji kada napadač nije zainteresovan za loptu i namerno se pomeri, čak i minimalno, sa jasnom namerom da omete protivnika i spreči ga da se brani", rekao je Kolina, a prenela španska Marka.

On je dodao da sudije, uz pomoć VAR-a kada je to potrebno, moraju pažljivo da analiziraju ovakve situacije i reaguju ukoliko uoče prekršaj.

Time je Kolina, pozivajući se na važeća pravila igre, podržao odluku sudijskog tima da poništi pogodak Nemačke.

Nemačka je posle penala eliminisana od Pargvaja u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.