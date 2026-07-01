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Napadač Švedske Viktor Đekereš rekao je posle poraza od Francuske (0:3) u osmini finala Svetskog prvenstva da će, uprkos eliminaciji, zauvek pamtiti svoje prvo učešće na Mundijalu.

1/8 Vidi galeriju Francuska - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia

"Ne može biti većeg takmičenja od Svetskog prvenstva. Ovo je neverovatno iskustvo i veoma sam ponosan", rekao je Đekereš za Fifa.

Švedska je u grupnoj fazi savladala Tunis 5:1, a Đekereš je na debiju na Svetskom prvenstvu upisao gol i dve asistencije. Međutim, u prvoj nokaut rundi tim selektora Grejema Potera nije uspeo da parira jednom od glavnih favorita za titulu.

Đekereš je posebno zahvalio navijačima Švedske, koji su pružali podršku ekipi tokom cele utakmice uprkos porazu.

"Oni su razlog zbog kojeg smo ovde. Bez njih ne bismo mogli ovo da uradimo. Žao mi je što nismo ostvarili bolji rezultat na ovom turniru", rekao je švedski napadač.

Govoreći o narednom rivalu Francuske i šansama tog tima na prvenstvu, Đekereš je ocenio da "trikolori" imaju kvalitet za sam vrh.

"Napadački su izuzetno uigrani. Odlično se poznaju i to se vidi na terenu. Ako nastave da igraju ovako i zadrže organizaciju u odbrani, odnosno ne dozvole protivnicima mnogo prilika, siguran sam da mogu da doguraju veoma daleko. To je zaista odličan tim", zaključio je Đekereš.