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Selektor Švedske Grejem Poter rekao je posle poraza od Francuske u osmini finala Svetskog prvenstva da bi njegov tim morao da odigra savršenu utakmicu kako bi imao šansu protiv jednog od glavnih favorita za titulu.

Francuska - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia

 "Morali smo da budemo savršen, a čak i da jesmo, nisam siguran da bi to bilo dovoljno, ako ćemo biti potpuno iskreni, jer je protivnik bio na izuzetno visokom nivou", rekao je Poter.

Švedska je u Njujorku poražena od Francuske 0:3, u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

Poter je istakao da razlika u iskustvu između dve reprezentacije predstavlja važan faktor.

"Kada pogledate karijere i biografije igrača Francuske i uporedite ih sa našima, jasno je gde se trenutno nalazimo. Mi smo mlada ekipa u razvoju i nadam se da nas u budućnosti očekuje mnogo lepih stvari", dodao je selektor Švedske.

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