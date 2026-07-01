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Selektor Francuske Didije Dešan rekao je večeras posle pobede nad Švedskom da je ponosan na svoju ekipu, ali je naglasio da posao još nije završen.

Francuska je u Njujorku pobedila Švedsku 3:0, i izborila plasman u osminu finala Svetskog prvenstva.

1/8 Vidi galeriju Francuska - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia

"Veoma sam ponosan. Imamo svoj cilj, i ja zajedno sa igračima. Treba da uživamo u ovoj pobedi, ali za četiri dana nas očekuje još jedan težak meč. Igrači su ovde upravo zbog ovakvih utakmica, ali moramo da napravimo još jedan korak", rekao je Dešan.

Francuska će u osmini finala, u subotu u Filadelfiji, igrati protiv Paragvaja.

Francuski selektor istakao je da njegova ekipa ne želi da razmišlja predaleko unapred.

"Nema svrhe gledati previše unapred, jer nas stvarnost može brzo vratiti na zemlju. Imamo kvalitet, ali za četiri dana moramo sve da ponovimo. Paragvaj? Južnoameričke ekipe imaju svoj specifičan mentalitet i veoma ih je teško savladati. Uživaćemo u ovoj pobedi dva dana, a onda se ponovo okrećemo obavezama", zaključio je Dešan.