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Legendarni američki golman Tim Hauard pokušao je psihološki da uzdrma Bosnu i Hercegovinu pred duel sa SAD, ali je dobio odgovor kakav verovatno nije očekivao.

Sergej Barbarez nije želeo da ulazi u raspravu sa američkom legendom i jednom rečenicom je spustio loptu – i samog Hauarda.

Bivši golman reprezentacije SAD prethodno je izjavio da Bosna i Hercegovina "ne treba ni da se ukrcava u avion za San Francisko", jer očekuje sigurnu pobedu domaćina, čime je izazvao burne reakcije u regionu.

Na konferenciji za medije Barbarez je dobio pitanje upravo o tim komentarima, ali nije želeo da im pridaje značaj.

- Ne znam ko je Hauard, ko su ti igrači, pa nemam šta da komentarišem - rekao je Barbarez na početku obraćanja i jednom rečenicom izazvao lavinu reakcija.

Tim Hauard Foto: Profimedia

Ipak, kada je govorio o reprezentaciji SAD, ton je bio potpuno drugačiji.

- Zaslužuju ogroman respekt za sve što rade. Kako igraju, kako rastu, kako koriste euforiju što se ovo sve dešava u državi. Lepo je to videti. Respekt svakako. Drago mi je što ćemo sutra odmeriti snage i pokušati se nadmetati. Pokušaćemo da zadržimo ono što nas je dovelo ovde. Naš pristup, voljni moment. Momci me čine nasmejanim. Srećan sam što sam još u Americi - poručio je selektor Bosne i Hercegovine.

Barbarez nema dilemu ni oko toga ko u meč ulazi sa ulogom favorita.

- Naravno da su favoriti. Po svemu. I domaćini su i imaju kvalitet i mesto na FIFA listi. Nemamo problem da budemo autsajderi, to mi ne smeta. Važno je šta će biti na terenu, zato smo ih gledali i analizirali. Drago nam je da smo tu i da takva reprezentacija stoji ispred nas - istakao je.

Selektor je otkrio i da nema većih problema sa sastavom pred jedan od najvažnijih mečeva na turniru.

- Uvek je to normalno da nam ovakvom turniru treba igračima pojedinim jedan, dva dana rehabilitacije, odnosno da ja odlučim da li želim rizikovati s njim. Ili uopšte da izleči povredu. Tako je bilo i s Amarom, tada smo zaključili da će nam on trebati za dalje takmičenje pa smo odlučili poštedjeti ga. Uglavnom, svih 26 igrača je spremno, ovo su utakmice gde se sve zaboravlja - rekao je Barbarez.

1/6 Vidi galeriju Sergej Barbarez Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na pitanje da li ga pogađaju potcenjivački komentari iz američke javnosti, bio je potpuno miran.

- To je posljedica kulture, socijalnih medija, da se sve zna i izađe. Mene te stvari ne tangiraju. Čak se takve stvari dešavaju na svakodnevnoj bazi. Mi smo mala država. Međutim, nama ne treba ta motivacija. Igramo finale baraža ili za plasman u osminu finala, ako to nije dovoljan motiv, onda ne znam - poručio je selektor.

Za kraj je uz osmeh prokomentarisao i činjenicu da ga brojni svetski mediji nazivaju najbolje obučenim selektorom na Svetskom prvenstvu.

- Danas sam se malo ošišao i sredio bradu. Ta stvar mi je važna koliko i sama utakmica. Ja predstavljam svoju državu, želim da izgledamo dobro. Ne mogu trčati, ali želim jednostavno da bude ona simbioza s ekipom. Ja o tome razmišljam, vrlo je važno kako prezentujem svoju državu - zaključio je Barbarez.

Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države sastaju se u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, a meč je na programu u noći između srede i četvrtka.