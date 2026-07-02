ŠOKANTNE CENE, OVO NIJE REALNO! Karta za Hrvatsku i Portugal među najskupljima: Evo koliko košta - ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI!
Jedan od zanimljivijih utakmica u šesnaestini finala na Svetskom prvenstvu trebao bi da bude onaj između Portugala i Hrvatske.
Ta utakmica je na programu u petak u 1 čas po srpskom vremenu, a igra se u Torontu.
Upravo je mesto odigravanja jedno od razloga zašto su cene karata za ovu utakmicu otišle u nebesa.
Prema navodima kanadskih medija, pojedine karte za meč na platformama za preprodaju dostižu cenu od čak 30.000 kanadskih dolara, odnosno oko 18.500 evra.
Veliko interesovanje posledica je toga što u širem području Toronta živi oko 140.000 ljudi portugalskog i oko 35.000 hrvatskog porekla, što je dodatno povećalo potražnju.
Posebnu težinu ovom susretu daje i činjenica da bi to mogao da bude poslednji nastup Kristijana Ronalda ili Luke Modrića na Svetskom prvenstvu.
Zanimljivo je da se sve dešava uprkos novom zakonu u kanadskoj provinciji Ontario, koji zabranjuje preprodaju ulaznica po cenama višim od nominalnih. Međutim, platforme za preprodaju tvrde da je sprovođenje tog pravila u praksi veoma teško.
Prema podacima TicketData, koje je objavio Front Office Sports, samo su dva dvoboja šesnaestine finala u tom trenutku bila skuplja od utakmice Portugala i Hrvatske kada je u pitanju prosečna cena karata. Najvišu cenu imala je ulaznica za duel Meksika i Ekvadora, 2.777 dolara, odnosno oko 2.435 evra, dok je najjeftinija karta za Argentinu i Zelenortska Ostrva stajala 2.721 dolar, oko 2.385 evra.