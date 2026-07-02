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Jedan od zanimljivijih utakmica u šesnaestini finala na Svetskom prvenstvu trebao bi da bude onaj između Portugala i Hrvatske.

Ta utakmica je na programu u petak u 1 čas po srpskom vremenu, a igra se u Torontu.

1/5 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na meču Kolumbija - Portugal Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Upravo je mesto odigravanja jedno od razloga zašto su cene karata za ovu utakmicu otišle u nebesa.

Prema navodima kanadskih medija, pojedine karte za meč na platformama za preprodaju dostižu cenu od čak 30.000 kanadskih dolara, odnosno oko 18.500 evra.

Veliko interesovanje posledica je toga što u širem području Toronta živi oko 140.000 ljudi portugalskog i oko 35.000 hrvatskog porekla, što je dodatno povećalo potražnju.

Posebnu težinu ovom susretu daje i činjenica da bi to mogao da bude poslednji nastup Kristijana Ronalda ili Luke Modrića na Svetskom prvenstvu.

Zanimljivo je da se sve dešava uprkos novom zakonu u kanadskoj provinciji Ontario, koji zabranjuje preprodaju ulaznica po cenama višim od nominalnih. Međutim, platforme za preprodaju tvrde da je sprovođenje tog pravila u praksi veoma teško.

Prema podacima TicketData, koje je objavio Front Office Sports, samo su dva dvoboja šesnaestine finala u tom trenutku bila skuplja od utakmice Portugala i Hrvatske kada je u pitanju prosečna cena karata. Najvišu cenu imala je ulaznica za duel Meksika i Ekvadora, 2.777 dolara, odnosno oko 2.435 evra, dok je najjeftinija karta za Argentinu i Zelenortska Ostrva stajala 2.721 dolar, oko 2.385 evra.