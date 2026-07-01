Slušaj vest

1/8 Vidi galeriju Francuska - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia

Dok se utisci posle eliminacije još nisu ni slegli, društvene mreže preplavio je snimak Zlatana Ibrahimovića koji je izazvao veliku pažnju.

Na video-zapisu koji se ubrzano deli na Instagramu i drugim platformama čuje se kako legendarni švedski napadač izgovara:

- Rekao sam vam, ne postoji novi Zlatan. Ispali ste.

Za sada nije poznato kada je snimak nastao, niti postoji zvanična potvrda da je zabeležen neposredno nakon utakmice sa Francuskom. Ipak, mnogi korisnici društvenih mreža upravo ga povezuju sa eliminacijom Švedske sa Mundijala, zbog čega je u rekordnom roku postao viralan.

Ibrahimović je tokom karijere bio poznat po samouverenim i upečatljivim izjavama, pa ovakav snimak nije iznenadio njegove obožavaoce. Međutim, u trenutku kada je Švedska završila takmičenje, mnogi navijači smatraju da će ovaj video dodatno podeliti javnost.

Da li je u pitanju stari snimak koji je ponovo isplivao ili nova Zlatanova poruka posle ispadanja Švedske, za sada nije poznato. Ono što jeste sigurno jeste da se video velikom brzinom širi društvenim mrežama i izaziva brojne reakcije među ljubiteljima fudbala.