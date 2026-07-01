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Golman reprezentacije Senegala Eduard Mendi propustiće meč osmine finala Svetskog prvenstva protiv Belgije zbog povrede kolena, potvrdio je selektor Pape Tiao.

Senegal - Irak, Mundijal 2026 Foto: ROBERT CIANFLONE / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Mendi je povredu zaradio u porazu od Norveške 2:3 u grupnoj fazi i od tada je van tima, a u međuvremenu je otputovao u Saudijsku Arabiju na dodatne preglede.

Iskusni čuvar mreže, koji nastupa za Al-Ahli, nije bio prisutan ni na poslednjem treningu, ali se očekuje da se kasnije priključi ekipi u Sijetlu, iako neće biti spreman za igru.

"Biće sa nama sutra, naravno, iako neće moći da igra. Drago nam je što ćemo ga videti. Nadamo se da će biti uz tim do kraja takmičenja", rekao je selektor Pape Tiao.

Senegal je kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija prošao u nokaut fazu, dok je Belgija grupu završila kao prvoplasirana. Pobednik duela u Sijetlu igraće u narednoj rundi protiv boljeg iz meča SAD – Bosna i Hercegovina.

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