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U hrvatskim medijima i na društvenim mrežama podigla se velika prašina nakon emisije "Americana" na HRT-u, u kojoj je legendarni Tomislav Ivković svojim komentarom o voditeljki Valentini Miletić izazvao brojne reakcije javnosti.

Tokom analize utakmice Hrvatske i Gane, Ivković je u studiju, u opuštenom tonu, prokomentarisao izgled voditeljke, što je dobar deo javnosti osudio.

U jednom trenutku Ivković je rekao:

"Došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam šta je čekala."

Nakon toga su se i drugi gosti nadovezali komentarima na njen izgled, što je dodatno pojačalo kontroverzu.

Njegova izjava brzo se proširila društvenim mrežama i medijima, gde je dobio i etiketu “šoviniste”, dok su se otvorile i rasprave o granicama ponašanja u televizijskom programu.

Nakon što se priča dodatno zahuktala, Ivković se u studio HRT-a vratio u utorak uveče, svega nekoliko dana kasnije, gde je usledio i neočekivan nastavak.

Voditeljka Valentina Miletić odlučila je da odgovori u sličnom, šaljivom tonu, pa je na početku emisije, pozdravljajući stručne goste u studiju među kojima su bili Darko Jozinović, Mario Tokić i sam Ivković, rekla:

"Imate baš lepa odela danas. Ne znam što ste čekali 20. dan da se sredite".

Njena opaska izazvala je smeh u studiju i opuštenu atmosferu, dok je voditelj Marko Šapit dodatno dobacio da "Valentina ima lijepu haljinu", što je dodatno ublažilo celu situaciju.

Valentina je potom i sama prokomentarisala čitav slučaj, poručivši:

"Iskreno, ne znam nijednu ženu koja bi se naljutila na takav komentar".

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Ovim je u studiju HRT-a praktično poslat signal da se sporni trenutak iz prve emisije ne tumači kao ozbiljan incident, već kao televizijska opaska u opuštenijem tonu.

Ipak, reakcije u javnosti i dalje su podeljene - dok jedni smatraju da je sve izvučeno iz konteksta i da je reč o bezazlenoj šali, drugi i dalje ističu da takvim komentarima nije mesto u programu javnog servisa.