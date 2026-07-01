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Navijači Meksika koristili su uvredljivi i homofobni uzvik tokom prvog poluvremena utakmice protiv Ekvadora u osmini finala Svetskog prvenstva, saopšteno je iz organizacije turnira.

Povik, koji se u španskom jeziku smatra uvredljivim izrazom i koji je ranije više puta kažnjavan od strane FIFA, ponovo je zabeležen oko petog minuta utakmice u trenutku kada je ekvadorski golman Hernan Galindes trebalo da vrati loptu u igru.

Ovo je drugi put na turniru da su navijači Meksika koristili isti povik, zbog čega je Fudbalski savez Meksika već ranije bio novčano kažnjavan.

1/7 Vidi galeriju Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Povik ima dug istorijat i postao je globalno poznat tokom Svetskog prvenstva 2014. godine u Brazilu, iako potiče iz ranijih utakmica u kvalifikacijama u Meksiku.

Atmosfera je bila napeta i pre početka meča, pošto su navijači Meksika tokom noći pravili buku ispred hotela reprezentacije Ekvadora u Meksiko Sitiju koristeći sirene, bubnjeve i vozila.

Tenziје između dve navijačke grupe dodatno su pojačane političkim nesuglasicama, nakon što su diplomatski odnosi između Meksika i Ekvadora prekinuti u aprilu 2024. godine, kada je ekvadorska policija upala u ambasadu Meksika u Kitu i uhapsila bivšeg potpredsednika Hozea Glasа.

Iako je predsednik Ekvadora Daniel Noboa izrazio spremnost za poboljšanje odnosa, predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum poručila je da se o toj temi neće razgovarati do završetka utakmice.

Beta