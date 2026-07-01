SKANDAL NA MUNDIJALU! Navijači Meksika ponovo upotrebili ZABRANJENI povik, FIFA pod pritiskom!
Navijači Meksika koristili su uvredljivi i homofobni uzvik tokom prvog poluvremena utakmice protiv Ekvadora u osmini finala Svetskog prvenstva, saopšteno je iz organizacije turnira.
Povik, koji se u španskom jeziku smatra uvredljivim izrazom i koji je ranije više puta kažnjavan od strane FIFA, ponovo je zabeležen oko petog minuta utakmice u trenutku kada je ekvadorski golman Hernan Galindes trebalo da vrati loptu u igru.
Ovo je drugi put na turniru da su navijači Meksika koristili isti povik, zbog čega je Fudbalski savez Meksika već ranije bio novčano kažnjavan.
Povik ima dug istorijat i postao je globalno poznat tokom Svetskog prvenstva 2014. godine u Brazilu, iako potiče iz ranijih utakmica u kvalifikacijama u Meksiku.
Atmosfera je bila napeta i pre početka meča, pošto su navijači Meksika tokom noći pravili buku ispred hotela reprezentacije Ekvadora u Meksiko Sitiju koristeći sirene, bubnjeve i vozila.
Tenziје između dve navijačke grupe dodatno su pojačane političkim nesuglasicama, nakon što su diplomatski odnosi između Meksika i Ekvadora prekinuti u aprilu 2024. godine, kada je ekvadorska policija upala u ambasadu Meksika u Kitu i uhapsila bivšeg potpredsednika Hozea Glasа.
Iako je predsednik Ekvadora Daniel Noboa izrazio spremnost za poboljšanje odnosa, predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum poručila je da se o toj temi neće razgovarati do završetka utakmice.
Beta