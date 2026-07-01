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Jedan od najkontroverznijih trenutaka Mundijala viđen je u samom finišu utakmice između Meksika i Ekvadora.

1/7 Vidi galeriju Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Reprezentativac Ekvadora Pjero Hinkapije zaradio je isključenje zbog primene novog FIFA pravila koje već izaziva velike rasprave u fudbalskom svetu.

Incident se dogodio u završnici utakmice osmine finala, kada je Hinkapije u verbalnom duelu sa protivnikom prekrio usta rukom dok je govorio. Sudija Slavko Vinčić je nakon dojave i VAR provere doneo odluku da mu pokaže direktan crveni karton.

Prema novim smernicama IFAB-a i FIFA-e, igrači koji u konfrontacijama sa protivnikom pokušaju da sakriju govor prekrivanjem usta mogu biti sankcionisani, jer se takvo ponašanje tumači kao potencijalno skrivanje uvreda ili nesportskog ponašanja.

Zanimljivo, Hinkapije nije prvi igrač koji je na ovom turniru sankcionisan zbog istog tumačenja pravila.

Pre njega, Miguel Almiron iz Paragvaja postao je prvi fudbaler u istoriji Mundijala koji je isključen zbog identične situacije – kada je u verbalnom duelu protiv Turske takođe prekrio usta rukom.