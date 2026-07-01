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Kilijan Mbape nastavlja da ruši sve moguće granice na Svetskom prvenstvu i beleži brojke kakve do sada nisu viđene u modernom fudbalu.

Francuski superstar postao je prvi igrač ikada koji je stigao do 10 golova u nokaut fazi Mundijala, čime je nadmašio sve legendarne fudbalere koji su igrali na najvećoj sceni.

Kilijan Mbape na Mundijalu 2026. Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia

Mbape je ovim dostignućem ušao u apsolutnu istoriju turnira i dodatno učvrstio status jednog od najdominantnijih igrača današnjice.

Njegov učinak u eliminacionim utakmicama već se smatra bez presedana, jer je u nokaut fazi postigao više golova nego mnoge fudbalske legende tokom čitavih karijera na Svetskim prvenstvima.

Ovaj rekord ponovo je otvorio veliku raspravu u fudbalskom svetu o njegovom mestu u istoriji igre, a poređenja sa Lionelom Mesijem i ostalim legendama fudbala ponovo su u centru pažnje.

Dok jedni ističu Mesijeve trofeje i ukupni uticaj na fudbal, drugi naglašavaju da Mbape "odlučuje najveće utakmice" i da upravo u nokaut fazi pokazuje svoju najveću snagu.

Jedno je sigurno - Svetsko prvenstvo trenutno ima igrača koji pomera granice statistike i redefiniše pojam golgetera na najvećoj sceni.

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