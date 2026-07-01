Fudbaleri Meksika su pobedom protiv Ekvadora obezbedili plasman u osminu finala Svetskog prvenstva.
MUNDIJAL
ZAVRŠILI POSAO ZA MANJE 10 MINUTA! Pogledajte kako je domaćin Svetskog prvenstva rutinski stigao do osmine finala
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Domaćin ovog Mundijala je pobedu obezbedio u periodu od devet minuta pošto su Hulijan Kinones i Raul Himenez bili strelci u 22. i 31. minutu.
Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia
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Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
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