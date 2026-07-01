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Meksiko je do trijumfa nad južnoameričkom selekcijm stigao rezultatom 2:0.

Domaćin ovog Mundijala je pobedu obezbedio u periodu od devet minuta pošto su Hulijan Kinones i Raul Himenez bili strelci u 22. i 31. minutu.

Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

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Bonus video:

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Sudija prekinuo Meksiko - Ekvador Izvor: TV Arena sport