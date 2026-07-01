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Selektor Meksika Havijer Agire rekao je večeras posle pobede nad Ekvadorom (2:0) i plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva da je njegov tim odigrao zrelu utakmicu i pokazao veliko zajedništvo sa navijačima.

"Odigrali smo zaista dobro prvo poluvreme, a u drugom smo uspeli da ostanemo mirni i disciplinovani u odbrani. Sudeći po atmosferi i tome koliko su svi srećni, uveren sam da postoji posebna veza između navijača i reprezentacije", rekao je Agire.

Agire se osvrnuo i na igru mladog Gilberta More, koji je sa terena ispraćen ovacijama pošto je sa 17 godina postao najmlađi fudbaler koji je počeo utakmicu na Svetskom prvenstvu još od Pelea.

1/4 Vidi galeriju 17-godišnji reprezentativac Meksika - Gilberto Mora Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

"Šteta što je Mora ostao bez snage, ali on je još dete i pokazao je veliku hrabrost. Svi igrači su mnogo trčali i dali maksimum", istakao je Agire.

Govoreći o narednom izazovu, iskusni stručnjak nije krio značaj predstojećeg duela.

"Utakmica u nedelju je najvažnija u istoriji reprezentacije Meksika, ali i u mojoj trenerskoj karijeri", zaključio je Agire.

Meksiko će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Engleska - Kongo.

Beta