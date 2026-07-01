Slušaj vest

Selektor Meksika Havijer Agire rekao je večeras posle pobede nad Ekvadorom (2:0) i plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva da je njegov tim odigrao zrelu utakmicu i pokazao veliko zajedništvo sa navijačima.

"Odigrali smo zaista dobro prvo poluvreme, a u drugom smo uspeli da ostanemo mirni i disciplinovani u odbrani. Sudeći po atmosferi i tome koliko su svi srećni, uveren sam da postoji posebna veza između navijača i reprezentacije", rekao je Agire.

Agire se osvrnuo i na igru mladog Gilberta More, koji je sa terena ispraćen ovacijama pošto je sa 17 godina postao najmlađi fudbaler koji je počeo utakmicu na Svetskom prvenstvu još od Pelea.

17-godišnji reprezentativac Meksika - Gilberto Mora Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

"Šteta što je Mora ostao bez snage, ali on je još dete i pokazao je veliku hrabrost. Svi igrači su mnogo trčali i dali maksimum", istakao je Agire.

Govoreći o narednom izazovu, iskusni stručnjak nije krio značaj predstojećeg duela.

"Utakmica u nedelju je najvažnija u istoriji reprezentacije Meksika, ali i u mojoj trenerskoj karijeri", zaključio je Agire.

Meksiko će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Engleska - Kongo.

Beta 

Ne propustiteFIFA WC 2026ZAVRŠILI POSAO ZA MANJE 10 MINUTA! Pogledajte kako je domaćin Svetskog prvenstva rutinski stigao do osmine finala
Mundijal 2026, Meksiko, Ekvador
FIFA WC 2026MBAPE RUŠI SVE GRANICE NA MUNDIJALU! Rekord koji čak i Mesi može samo da sanja!
Kilijan Mbape
FIFA WC 2026DIREKTAN CRVENI ZBOG NOVOG FIFA PRAVILA! Ekvadorac isključen zbog poteza koji nikako nije smeo da napravi! (VIDEO)
Mundijal 2026, Meksiko, Ekvador, crveni karton, ruka na usta
FIFA WC 2026SKANDAL NA MUNDIJALU! Navijači Meksika ponovo upotrebili ZABRANJENI povik, FIFA pod pritiskom!
Mundijal 2026, Meksiko

00:37
Sudija prekinuo Meksiko - Ekvador Izvor: TV Arena sport