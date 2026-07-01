MLADI BISER ODUŠEVIO SVET! 17-godišnjak srušio rekord, selektor ostao bez reči!
Selektor Meksika Havijer Agire rekao je večeras posle pobede nad Ekvadorom (2:0) i plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva da je njegov tim odigrao zrelu utakmicu i pokazao veliko zajedništvo sa navijačima.
"Odigrali smo zaista dobro prvo poluvreme, a u drugom smo uspeli da ostanemo mirni i disciplinovani u odbrani. Sudeći po atmosferi i tome koliko su svi srećni, uveren sam da postoji posebna veza između navijača i reprezentacije", rekao je Agire.
Agire se osvrnuo i na igru mladog Gilberta More, koji je sa terena ispraćen ovacijama pošto je sa 17 godina postao najmlađi fudbaler koji je počeo utakmicu na Svetskom prvenstvu još od Pelea.
"Šteta što je Mora ostao bez snage, ali on je još dete i pokazao je veliku hrabrost. Svi igrači su mnogo trčali i dali maksimum", istakao je Agire.
Govoreći o narednom izazovu, iskusni stručnjak nije krio značaj predstojećeg duela.
"Utakmica u nedelju je najvažnija u istoriji reprezentacije Meksika, ali i u mojoj trenerskoj karijeri", zaključio je Agire.
Meksiko će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Engleska - Kongo.
Beta