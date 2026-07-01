Slušaj vest

Selektor Ekvadora Sebastijan Bekasese rekao je danas posle poraza od Meksika da je njegov tim bio nadigran u prvom poluvremenu, ali da je kasnije pokušao da se vrati u meč.

"Meksiko nas je nadigrao u prvom poluvremenu. Posle toga smo se borili, ali nismo uspeli da postignemo gol koji bi nam dao dodatni podstrek. Zahvalan sam svim igračima, kao i celoj zemlji, na ovom putovanju i avanturi koju smo zajedno prošli. Želim samo da kažem – hvala", rekao je Bekasese.

Ekvador nije uspeo da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je danas u šesnaestini finala poražen od Meksika 0:2.

Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Vezista Ekvadora Džon Jeboa istakao je da je podrška domaćih navijača bila jedan od ključnih faktora na utakmici.

"Mislim da je publika bila u potpunosti uz Meksiko i da im je to dalo dodatnu energiju. Sličnu atmosferu osetili smo i protiv Nemačke, tako da znamo kako to izgleda. Naravno, svi smo veoma razočarani", rekao je Jeboa.

Beta

Ne propustiteFIFA WC 2026MLADI BISER ODUŠEVIO SVET! 17-godišnjak srušio rekord, selektor ostao bez reči!
Gilberto Mora
FIFA WC 2026ZAVRŠILI POSAO ZA MANJE 10 MINUTA! Pogledajte kako je domaćin Svetskog prvenstva rutinski stigao do osmine finala
Mundijal 2026, Meksiko, Ekvador
FIFA WC 2026DIREKTAN CRVENI ZBOG NOVOG FIFA PRAVILA! Ekvadorac isključen zbog poteza koji nikako nije smeo da napravi! (VIDEO)
Mundijal 2026, Meksiko, Ekvador, crveni karton, ruka na usta
FIFA WC 2026SKANDAL NA MUNDIJALU! Navijači Meksika ponovo upotrebili ZABRANJENI povik, FIFA pod pritiskom!
Mundijal 2026, Meksiko

00:37
Sudija prekinuo Meksiko - Ekvador Izvor: TV Arena sport