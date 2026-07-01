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Selektor Ekvadora Sebastijan Bekasese rekao je danas posle poraza od Meksika da je njegov tim bio nadigran u prvom poluvremenu, ali da je kasnije pokušao da se vrati u meč.

"Meksiko nas je nadigrao u prvom poluvremenu. Posle toga smo se borili, ali nismo uspeli da postignemo gol koji bi nam dao dodatni podstrek. Zahvalan sam svim igračima, kao i celoj zemlji, na ovom putovanju i avanturi koju smo zajedno prošli. Želim samo da kažem – hvala", rekao je Bekasese.

Ekvador nije uspeo da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je danas u šesnaestini finala poražen od Meksika 0:2.

1/7 Vidi galeriju Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Vezista Ekvadora Džon Jeboa istakao je da je podrška domaćih navijača bila jedan od ključnih faktora na utakmici.

"Mislim da je publika bila u potpunosti uz Meksiko i da im je to dalo dodatnu energiju. Sličnu atmosferu osetili smo i protiv Nemačke, tako da znamo kako to izgleda. Naravno, svi smo veoma razočarani", rekao je Jeboa.

Beta