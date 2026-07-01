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Brazil je imao puno problema protiv Japana, ali je nakon zaostatka na poluvremenu velikim preokretom stigao do pobede i plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva.

Kaišu Sano je doneo Japanu prednost u 29. minutu, Kazemiro je u 55. izjednačio, a u 95. je Gabrijel Martineli bio strelac pobedonosnog gola za najtrofejniju reprezentaciju.

Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Doneo je Martineli veliko slavlje navijačima na stadionu u Hjustonu, ali i svim navijačima Brazila koji su utakmicu pratili preko malog ekrana.

U jednom domu je prilikom slavlja gola za plasman u osminu finala došlo do incidenta. Dvojica navijača su preterala u slavlju i pala su na televizor.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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Bonus video:

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir