Slavlje navijača Brazila je u trenutku preraslo u trenutke neverice.
INCIDENT
U JEDNOM TRENUTKU SKAKALI DO NEBA, U SLEDEĆEM SE HVATALI ZA GLAVU! Pogledajte šta se dogodilo kada je Brazil u 95. minutu dao gol za pobedu
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Brazil je imao puno problema protiv Japana, ali je nakon zaostatka na poluvremenu velikim preokretom stigao do pobede i plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva.
Kaišu Sano je doneo Japanu prednost u 29. minutu, Kazemiro je u 55. izjednačio, a u 95. je Gabrijel Martineli bio strelac pobedonosnog gola za najtrofejniju reprezentaciju.
Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia
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Doneo je Martineli veliko slavlje navijačima na stadionu u Hjustonu, ali i svim navijačima Brazila koji su utakmicu pratili preko malog ekrana.
U jednom domu je prilikom slavlja gola za plasman u osminu finala došlo do incidenta. Dvojica navijača su preterala u slavlju i pala su na televizor.
Pogledajte kako je to izgledalo:
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