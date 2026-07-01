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Sudija Slavko Vinčić našao se u centru žestokih kritika tokom meča osmine finala Svetskog prvenstva između Meksika i Ekvadora, nakon odluke koja je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

1/7 Vidi galeriju Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

U trenutku kada je Meksiko imao izraženu inicijativu i ulazio u opasnu kontru, Vinčić je prekinuo igru i dosudio faul na sredini terena, čime je zaustavljen obećavajući napad domaćina.

Posebnu kontroverzu izazvao je trenutak u kojem je došlo do prekida, jer su navijači smatrali da je sudija zapravo prekinuo igru kako bi primenio tzv. pauzu za hidrataciju.

"Pauza za hidrataciju" uvedena na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi kako bi se igrači osvežili na polovini poluvremena, u javnosti je već ranije kritikovana jer se smatra da u isto vreme omogućava i dodatni prostor za TV emitere da ubace reklame.

U ovom slučaju, navijači tvrde da je upravo ta pauza "došla u najgorem mogućem trenutku", jer je prekinula kontranapad Meksika i potpuno poremetila ritam utakmice. Dodatno nezadovoljstvo izazvala je činjenica da je Meksiko u tom momentu imao jasnu ofanzivnu prednost.

I dok jedni tvrde da je Vinčić samo ispratio protokol i iskoristio prvi slobodan trenutak za obaveznu pauzu, drugi smatraju da je odluka direktno uticala na dinamiku utakmice i da je teško opravdati izbor momenta. Mnogi navijači optužuju Vinčića da je "zbog reklama" zaustavio kontru.

00:37 Sudija prekinuo Meksiko - Ekvador Izvor: TV Arena sport

Meč je nastavljen nakon kratke pauze, ali sporna situacija ostala je jedna od glavnih tema i dodatno je podgrejala rasprave o uvođenju i svrsi "hidratacionih pauza" na Mundijalu.