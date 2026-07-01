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Meksiko je do trijumfa protiv južnoameričke ekipe stigao rezultatom 2:0, a oba pogotka je postigao u prvom poluvremenu i to u razmaku od devet minuta.

Ovo je prvi put da je Meksiko pobedio u utakmici nokaut faze još od 1986. godine i Svetskog prvenstva najpoznatijem po "božijoj ruci" Dijega Maradone i njegovog drugog pogotka protiv Engleske koji je jedan od najboljih u istoriji.

1/7 Vidi galeriju Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Zanimljivo je da je i tada ova država bila domaćin Mundijala. Tada je Meksiko u osmini finala pobedio Bugarsku rezultatom 2:0 pre nego što je u četvrtfinalu izgubio od Zapadne Nemačke nakon penala.

Tokom utakmice protiv Ekvadora na tribinama stadiona Banorte u Meksiko sitiju viđene su emotivne scene.

Jedan stariji navijač je mirno stajao i gledao prema terenu dok su mu oči bile pune suza.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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