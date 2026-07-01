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Marselo Bijelsa, legendarni argentinski stručnjak poznat pod nadimkom “El Loco” (Ludak), podneo je ostavku na mesto selektora Urugvaja nakon što reprezentacija nije uspela da se plasira u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

Najveću pažnju sa oproštajne konferencije Marsela Bijelse izazvao je njegov odnos sa prvom zvezdom tima – Federikom Valverdeom.

Iskusni argentinski stručnjak otvoreno je govorio o saradnji sa vezistom Real Madrida i otkrio da je upravo zbog njega pravio najveće taktičke ustupke tokom turnira.

"Nikad nisam imao problema sa Valverdeom. Zapravo, za nijednog igrača nisam učinio više ustupaka nego za njega, jer smatram da ih zaslužuje", rekao je Bijelsa.

On je dodao da je Valverde uvek imao potpunu spremnost da se prilagodi svim zahtevima stručnog štaba, pa čak i kada su mu nuđene različite uloge na terenu.

"Rekao sam mu da bih ga možda koristio kao štopera, krilo ili veznog igrača – i dobio sam potpunu posvećenost i idealan odgovor", naveo je selektor.

Bijelsa je naglasio da, uprkos spekulacijama, ne postoji nikakav sukob između njega i Valverdea.

"Ako postoji neki problem, ja za njega ne znam", poručio je on.

1/5 Vidi galeriju Selektor Urugvaja na Mundijalu 2026. - Marselo Bjelsa Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP / Profimedia

Iskusni trener, koji je pre četiri godine preuzeo Urugvaj sa ciljem promene stila igre i smene generacije, priznao je da je epilog turnira za njega ogroman udarac.

"Ne mogu da opravdam rezultat koji smo ostvarili. Razočarali smo navijače, to je ogromna frustracija. Ovaj kraj i oproštaj su jako bolni. Sve je završilo na način koji nisam mogao da zamislim", poručio je Bijelsa.

On je dodao da oseća veliki pad i odgovornost za neuspeh, naglasivši da tim nije ispunio očekivanja.

Tokom oproštajne konferencije, Bijelsa je detaljno govorio o razlozima neuspeha i otkrio da je tokom turnira pravio brojne ustupke igračima kako bi održao atmosferu u ekipi.

Kako je istakao, prihvatio je zahteve fudbalera da se promeni način treninga, kao i da se smanji broj taktičkih sastanaka.

"Igrači su tražili da treniramo zajedno, a ne u dve grupe. Objasnio sam im razloge, ali sam prihvatio njihovu odluku jer je jedinstvo bilo prioritet. Isto važi i za kraće analize i razgovore", naveo je iskusni trener.

Govoreći o pojedinim igračima, otkrio je i da su neki reprezentativci dolazili na okupljanje nespremni, ali da je i pored toga pokušavao da izvuče maksimum iz ekipe.

Takođe je objasnio i situaciju sa golmanom Fernandom Muslerom, koji je u jednom meču napustio teren zbog zdravstvenih problema, što je Bijelsa ocenio kao “čin velike požrtvovanosti”.

Na kraju, argentinski stručnjak je priznao i da je emotivno reagovao nakon poraza, posebno u kontaktu sa medijima, kada je bio vidno potresen.

"Možda nisam uvek reagovao kako treba, ali sam bio potpuno slomljen", zaključio je Bijelsa.