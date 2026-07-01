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Meksički fudbaler Hulijan Kinjones izjavio je da je u današnjoj pobedi njegove ekipe protiv Ekvadora u šesnaestini finala Svetskog prvenstva najvažniji bio timski rad.

"Timski rad je danas bio najvažniji. Možete se istaći kao pojedinac, ali to je moguće samo zahvaljujući odličnoj igri tima. To je naš mentalitet. Moramo da nastavimo da se borimo", rekao je Kinjones, prenosi Fifa.

"Takav je život, boriš se, boriš i boriš dok ne dobiješ ono što želiš. Hvala svima koji su nas podržali i verovali u nas", dodao je on.

Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Meksiko Sitiju pobedili Ekvador sa 2:0 golovima Kinjonesa u 22. i Raula Himenesa u 31. minutu.

1/7 Vidi galeriju Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

"Znali smo da će Ekvador biti veoma težak protivnik. To je ekipa sa ogromnim kvalitetom i igračima svetske klase. Zaslužuju naše puno poštovanje, ali mi pričamo na terenu i pokazujemo šta želimo. Nećemo se zadovoljiti bilo čime", rekao je vezni igrač Meksika Erik Lira.

Meksiko će u osmini finala Svetskog prvenstva, čiji je jedan od domaćina, igrati protiv pobednika duela Engleska - DR Kongo.

Taj meč osmine finala igra se 6. jula u Meksiko Sitiju.

Beta