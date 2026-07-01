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"Igrali smo protiv fantastičnog tima koji ima neke apsolutne fizičke zveri, igrače koji su nas u pojedinim duelima nadjačali. Utakmica se stalno preokretala, čas je izgledalo da će pobediti jedni, čas drugi. Mislim da smo imali jednu ili dve šanse više od njih, tako da je kada se sve sabere, pobeda bila zaslužena. Ipak, žao mi je njihovog trenera, odlučivale su zaista nijanse", rekao je Stole Solbaken.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Utakmcia je bila prilično dramatična. Norveška je stigla do prednosti u 39. minutu golom Antonija Nuse, Amad Dijalo je izjednačio u 74. minutu, a Erling Haland je pogotkom doneo pobedu svom timu u 86. minutu.

"Ako sam mogao da preživim to, mogu da preživim bilo šta", rekao je selektor Norveške i dodao:

"To što smo uspeli da se vratimo možda je ono na šta sam najponosniji. Prošlo je 28 godina od našeg poslednjeg učešća, pobedili smo u tri od četiri utakmice. Naši navijači su potpuno osvojili Ameriku".

Solbaken je prilično emotivno doživeo utakmicu protiv afričke selekcije.

"To je vrsta patnje koju verovatno ne možete doživeti nigde drugde, ali i osećaj koji ne možete dobiti ni na jednoj drugoj utakmici".

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