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Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine nalazi se istorijski izazov - prvi meč u nokaut fazi Svetskog prvenstva, a kapiten Edin Džeko pred duel sa domaćinom SAD poslao je jasnu poruku svima koji su prethodnih dana otpisivali njegov tim.

1/6 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najviše pažnje privukao je odgovor na potcenjivačke komentare koji su stizali iz američkih medija i od pojedinih bivših reprezentativaca, među kojima je bio i legendarni Tim Hauard.

Džeko je poručio da igrači SAD imaju poštovanje prema Bosni i Hercegovini, ali da isto ne može da kaže za pojedine "stručnjake".

"Gledao sam izjave njihovih igrača i oni nas ne potcenjuju. Verujem da nas neće potceniti bez obzira na to šta govore takozvani eksperti, jer da razumeju fudbal sigurno ne bi davali takve izjave. Tako su i Nemci govorili za Paragvaj, pa su ispali. Upravo zato je fudbal najlepši sport na svetu. Oni jesu favoriti jer su domaćini i odigrali su dobre utakmice u grupnoj fazi, ali i mi se nešto pitamo", rekao je Džeko.

Kapiten Bosne i Hercegovine prethodno je istakao da njegov tim očekuje možda i najveći meč u istoriji reprezentacije kada su u pitanju svetska prvenstva.

"Što se tiče Svetskih prvenstava, sigurno jeste najveća utakmica jer smo prvi put u nokaut fazi. Ovo je nešto novo za ekipu, posebno za mlađe igrače, ali i za mene. Nadam se da neće biti poslednji put. Svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolje za sve nas, jer promoviše našu državu. Imamo priliku protiv Amerike da pokušamo da uradimo ono što najbolje znamo. Sigurno nas ne očekuje laka utakmica. Amerikanci su dobra, brza i organizovana ekipa. Ali ni Bosna i Hercegovina nije ovde slučajno. Imamo svoje adute i kvalitet. Svesni smo toga i verujemo u sebe, kao što je bilo protiv Velsa i Italije. Ekipa koja ne veruje u sebe ne može da stigne dovde", poručio je Džeko.

Za kraj je imao i poruku za mlađe saigrače pred istorijski duel.

"Prvi cilj smo ostvarili, a to je plasman u nokaut fazu. Cela Bosna i Hercegovina ponosna je na nas, a i mi smo ponosni na ono što smo uradili. Međutim, mislim da ova ekipa još nije pokazala svoj maksimum, posebno na ovom Svetskom prvenstvu. Svi smo spremni i svesni koliko ova utakmica znači. Daćemo sve od sebe, pa šta bude – biće", zaključio je kapiten Zmajeva.

Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države sastaju se u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, a pobednik će izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija na planeti.