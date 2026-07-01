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Selektor fudbalske reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Maurisio Poketino izvinio se danas novinarima zbog oštrog tona na prethodnoj konferenciji za medije, rekavši da je bio uznemiren posle poraza od Turske.

Poketino je konferenciju pred utakmicu šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine počeo tako što je tražio od novinara da mu oproste zbog njegovog oštrog tona posle poraza od Turske (3:2).

1/6 Vidi galeriju Turska - SAD Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

"Želim da se izvinim ljudima koji su bili na mojoj poslednjoj konferenciji za novinare. Bio sam veoma frustriran. Bio sam razočaran. Zahvaljujem vam se i žao mi je. To je bio moj problem, a ne vaš. Bio sam uznemiren posle poraza", rekao je Poketino.

Poketino je prošle nedelje kritikovao novinare zbog toga što nisu pohvalili njega i njegov tim iako su osvojili prvo mesto u grupi i pre tog poraza od Turske.

"To što niste čestitali što smo osvojili grupu je malo tužno", rekao je tada Poketino.

On, međutim, zna da su očekivanja sada još veća kada je njegov tim stigao do nokaut faze i kada u meč protiv BiH ulazi kao favorit za prolaz dalje.

Poketino je svom timu poručio da svakoj utakmici pristupe kao da je finale.

"Ako ne budemo gledali na to na ovaj način, mislim da ćemo se mučiti. Već vidimo u svim utakmicama posle grupne faze koliko je teško... Nemamo drugu priliku ako ne uspemo. Idemo na sve ili ništa, svesni da je ta utakmica finale Svetskog prvenstva. A ako prođemo, sledeća će biti još jedno finale Svetskog prvenstva", rekao je Poketino.

Utakmica šesnaestine finala Svetskog prvenstva između SAD i BiH igra se sutra od 2.00 u San Francisku.

Beta